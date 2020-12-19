От коронавируса планируется привить 60% взрослых в России, заявил Мурашко Фото: Олег УКЛАДОВ

Примерно 60 процентов взрослого населения России планируется привить вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

- Мы планируем охват вакцинацией 60 процентов взрослого населения страны. Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены, что их хватит, чтобы покрыть потребность нашего государства, - отметил министр.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может не давать защиту людям с проблемами с иммунитетом или из-за стресса в процессе. Эксперт отметил также, что российский препарат "Спутник V" будет создавать иммунитет более чем на два года.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что ученые из Центра Гамалеи работают над однокомпонентной «лайт-вакциной» от коронавирусной инфекции. Она представляет собой первый компонент российского препарата «Спутник V».