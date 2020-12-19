Британские ученые подтвердили высокий темп распространения нового штамма коронавируса

Британские ученые подтвердили высокий темп распространения нового типа COVID-19.
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Главный врач Англии профессор Крис Уитти, сообщил 19 декабря, что новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью и требует от людей еще большей осторожности.
Прогнозируется быстрый рост количества новых заражений на юго-востоке Англии, сообщает британский портал Metro.
«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания», — сказал врач.
Уитти отметил, что пока нет данных о высокой смертности от нового подтипа коронавируса, но ученые проводят срочные исследования.
Премьер министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что по предварительным данным новый тип инфекции может быть на 70% заразнее.
Ранее глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, способный распространяется быстрее быстрее своего предшественника.
При этом в стране стартовала вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech.