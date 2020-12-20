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Российские хоккеисты обыграли чехов на Кубке Первого канала

Встреча завершилась со счетом 4:1
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Игроки сборной России обыграли чехов на Кубке Первого канала. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Игроки сборной России обыграли чехов на Кубке Первого канала. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Первого канала одержали победу над командой Чехии. Встреча прошла в субботу, 19 декабря, и завершилась со счетом 4:1.

В этой игре впервые за нашу сборную вышел на лед форвард Сергей Толчинский, ранее выступавший в Северной Америке и вернувшийся на Родину два года назад. Также дебютный матч за национальную хоккейную команду России защитник Дмитрий Саморуков.

После матча главный тренер россиян Валерий Брагин отметил, что оба дебютанта показали себя на высоте.

«Что касается новых игроков, то Сергей провел очень хорошую игру. Неплохо Саморуков сыграл», - сказал наставник сборной.