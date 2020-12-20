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Коронавирус Covid-19

В России на следующей неделе может начаться вакцинация россиян старше 60 лет

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мурашко назвал сроки начала вакцинации от коронавируса населения старше 60 лет

Михаил Мурашко назвал сроки начала вакцинации от коронавируса населения старше 60 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил в эфире телеканала "Россия 1", что клинические испытания вакцины на пациентах старше 60 лет уже подходят к концу.

- Да, мы надеемся на это, - ответил Мурашко на вопрос о возможном начале вакцинации пожилых россиян со следующей недели.

Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 15 декабря.

Глава Минздрава также назвал высокой заболеваемость коронавирусом в России, но добавил, что в последние недели не происходит кардинального роста. При этом в некоторых регионах страны, как Курганская и Новосибирская, статистика новых заражений стабилизировалась.

Напомним, сегодня, 20 декабря, в России выявлено за сутки 28 948 новых случаев заражения коронавирусом. 20 915 человек выздоровели, 511 скончались.