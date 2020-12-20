В Британии выявили рекордные 35,9 тысяч случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных за последние 24 часа составило 35,9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации.

Днем ранее в королевстве было зафиксировано чуть больше 27 тысяч случаев заражения. Предыдущий рекорд - 35,3 тыс. случаев - был установлен 17 декабря, однако тогда в статистику были включены ранее не учтенные из-за технической ошибки случаи инфицирования в Уэльсе.

Напомним, что из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации в Лондоне и юго-восточной Англии усилены меры безопасности. Так, жители столицы Великобритании и других городов не могут выходить из дома без особой надобности. Более того, жителям королевства настоятельно рекомендовали провести Рождество в кругу семьи и не приглашать посторонних на праздник. Об этом сообщил ранее Борис Джонсон, уточнив, что ограничения связаны с новым типом коронавируса, который заразнее на 70%. Сообщение премьер-министра вызвало волнение и в воскресение утром люди стали массово покидать Лондон.