День зимнего солнцестояния наступил в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России сегодня, 21 декабря 2020 года, наступил день зимнего солнцестояния. Астрономическая зима в стране наступит в 13:02 по московскому времени. В этот момент Солнце достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса, говорится на сайте Московского планетария.

В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. То есть ночь с 20 по 21 декабря является самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким.

- На широте Москвы в день зимнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень составит 11 градусов. Звезда будет находиться в созвездии Стрельца. Затем Солнце в течение нескольких дней до и после момента солнцестояния будет держать данную высоту, как будто ненадолго остановится. Именно поэтому этот день и называют стояниям Солнца, - объяснили в планетарии.

Отмечается, что сегодня в полдень жители планеты будут наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии. Восходит Солнце в день зимнего солнцестояния на юго-востоке, а заходит на юго-западе. Таким образом, оно описывает самую короткую дугу на небосводе. В Москве продолжительность светового дня составит 7 часов. Для сравнения, в день летнего солнцестояния в июне световой день в российской столице в текущем году длился более 17,5 часов.