Великобритания и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit, которые стороны собирались закончить до понедельника. Из-за этого им придется жить без договора первые несколько недель после выхода королевства из ЕС, сообщает газета The Guardian.

В ходе переговоров стороны обсудили последние предложения Евросоюза по правилам рыбной ловли. Именно они остаются главной проблемой данного соглашения. Как сообщается источник издания, ЕС и Британия добились некоторого прогресса, однако переговоры не смогли завершиться до намеченной даты.

Переговорщики планируют сегодня продолжить работу, несмотря на отказ Европарламента голосовать по соглашению, если его не заключат до полуночи воскресенья, 20 декабря. В британского правительстве отметили, что переговоры проходят весьма сложно, поскольку сохраняются значительные разногласия.

- Специалисты продолжаются изучать все пути достижения соглашения, которое соответствует основополагающим принципам, которые мы внесли в переговоры, - отметил источник газеты в правительстве королевства.

Европарламент может не проголосовать по соглашению до конца года из-за срыва сроков. Есть риск, что оно не будет действовать первые несколько недель нового года, даже если стороны в итоге договорятся.