Летающая боевая машина десанта прошла успешные испытания в России Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В России прошел успешные испытания новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН. Воздушное судно в очередной раз подтвердило свой статус летающей боевой машины десанта, сообщил изданию РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

- На недавних испытаниях опытный образец вертолета выполнил стрельбу управляемыми ракетами по мишеням, имитирующим бронетехнику врага. Стрельбы признаны успешными. Судно применяло также неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах. Фактически он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машины десанта, - сообщил эксперт.

По его словам, новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной, способной выполнять ударные, штурмовые и десантно-транспортные задачи. Первые десть Ми-8АМТШ-ВН должны получить бригады армейской авиации, которые работают в интересах Воздушно-десантных войск.

Испытания новейшего вертолёта начались в июле текущего года. БМД работали специалисты конструкторского бюро имени Миля на базе вертолетов Ми-8/17. Вооружение вертолета составляют пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения, позволяющий бороться как с наземными, так и с воздушными целями.