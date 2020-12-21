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Коронавирус Covid-19

Путин поздравил центр Гамалеи и AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине

Президент отметил, что ученые на практике выполняют пожелания ВОЗ
Анастасия РЫШКОВА
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Путин отметил, что ученые на практике выполняют пожелания ВОЗ.

Путин отметил, что ученые на практике выполняют пожелания ВОЗ.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал подписание соглашения между центром имени Гамалеи и компанией AstraZeneca по разработке вакцины от коронавируса.

«Сегодня мне приятно отметить, что российские ученые, представители компании Astra Zeneca на практике выполняют пожелания ВОЗ. Они призывают к объединению усилий. И вы показываете лидерство в объединении международных усилий, приближая победу над этим опасным вирусом. Всем коллегам во всех странах мира - успехов», - сказал президент.

Ранее глава государства сказал, что это сотрудничество станет одним из важных в текущем году и будет иметь значение для всего мира.

Напомним, что центр имени Гамалеи зарегистрировал летом первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

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