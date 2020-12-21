На Гавайях извергается вулкан Килауэа, он спал два года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа, которое вызвано землетрясением магнитудой 4,4. На острове объявлен красный уровень угрозы, сообщает геологическая служба США.

"Вскоре после 21:30 [в воскресенье (10:30 понедельника мск)] началось извержение в кратере вершины Килауэа", - говорится в заявлении сейсмологов в Twitter.

Вулкан Килауэа является одним из самых больших и активных на Гавайских островах.

Вулкан Килауэа просыпался в мае 2018 года. Тогда извержение продолжалось три месяца. Потоки магмы почти полностью уничтожили небольшой город Леилани-Эстейтс, где жили примерно 10 тыс. человек, а также два курорта и значительную часть инфраструктуры Большого острова. специалисты оценили ущерб, принесенный вулканом в 2018 году примерно в $800 млн США. Тогда пострадали 24 человека.