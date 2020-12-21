У российских семей стало больше свободных денег Фото: Олег ЗОЛОТО

В ноябре этого года у российских семей увеличилось количество свободных денег. Их объем практически не изменился по сравнению с сентябрем 2020 года (78%). Но за год он вырос на 4,7%. Об этом сообщили сайту kp.ru в пресс-службе "Ромира".

Фото: Пресс-служба "Ромира"

- Ноябрь традиционно характеризуется увеличением трат из-за распродаж («Черная пятница», «Киберпонедельник» и др.) и траты ежегодно возрастают. Увеличение трат из года в год происходит во второй неделе января, когда заканчиваются новогодние запасы, в феврале и марте – ко Дню защитника отечества и 8 марта. Также в дни майских праздников происходит рост и перед началом учебного года в августе и сентябре, - рассказывает исполнительный директор Mile Group Инна Караева.

Эксперты объяснили, что подразумевается под "свободными деньгами". Это средства, которые остается у семьи после покупки всех необходимых продуктов, товаров, оплаты ЖКХ и транспорта. Таким образом, свободные деньги люди, как правило, тратят на образование, здоровье, ремонт, могут отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т. п.), Также именно из этих средств выплачиваются кредиты.

Индекс свободных денег рассчитывают как разницу между доходами семьи и расходами на необходимые товары и услуги.