Путин утвердил состав Госсовета. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил в понедельник состав Госсовета РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 ФЗ от 8 декабря 2020 года №394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации" утвердить прилагаемый состав Госсовета РФ", - говорится в документе.

Секретарем Госсовета остался Игорь Левитин.

В новом составе значатся 18 комиссий по социально-экономическому развитию.

Левитин отметил, что обновленный состав отличается по функциям и реальным возможностям.

Председателем комиссии по госуправлению назначен мэр Москвы Сергей Собянин, по здравоохранению — губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, по координации и оценке работы органов власти — замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, по согласованию органов работы публичной власти — Антон Вайно.

Указ главы государства вступает в силу со дня подписания, 21 декабря.