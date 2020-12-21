Госсовет разработает оценку эффективности работы губернаторов

Дмитрий Медведев и Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Оценку деятельности глав регионов разработают в Госсовете РФ. Как рассказал помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин, критерии будут обсуждаться вместе с губернаторами.

«Госсовет будет участвовать в разработке согласования, утверждения критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти в субъектах РФ и органов местного самоуправления», - сказал он.

Он уточнил, что работа по оценке эффективности будет проходить на площадке Госсовета, после чего отправится на согласование к президенту.

Глав регионов привлекут к разработке критериев для того, чтобы они эти показатели знали и строили свою работу по ним, пишет РИА "Новости".

В понедельник, 21 сентября был утвержден состав Государственного совета РФ. Его возглавил президент России Владимир Путин. В работе Госсовета примут участие губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.