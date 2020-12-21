В AstraZeneca назвали цели сотрудничества с центром Гамалеи

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали соглашение о сотрудничестве по вакцине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио рассказал, что, подписав меморандум с центром Гамалеи, компания преследует две цели. Во-первых, такое соглашение должно упросить жизнь как медикам, так и пациентам, а во-вторых, сотрудничество должно привести к повышению качества совместного продукта.

«У нас две главные цели. Первая — дать специалистам из сферы здравоохранения, врачам и медсестрам возможность использовать любую из двух вакцин как для первой инъекции, так и для второй, чтобы было проще. В противном случае им необходимо знать, какая вакцина использовалась в первый раз. А так применение вакцин значительно упрощается. Вторая цель — по возможности повысить эффективность. Совместив две вакцины, можно достичь еще большей эффективности за счет повышения стимуляции иммунной системы», — цитирует Паскаля Сорио RT.

Представитель AstraZeneca добавил, что все компании борются с коронавирусом и стараются первыми представить эффективную вакцину. Однако на самом деле миру понадобится много вакцин. Ведь ни одна компания не способна самостоятельно производить такое количество препаратов, чтобы в кратчайшие сроки привить большую часть населения мира.

Напомним, ранее центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. А глава НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания совместной вакцины уже начались, передает ФАН.