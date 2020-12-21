В Тольятти началось производство нового внедорожника LADA Niva Travel

Губернатор региона и президент АВТОВАЗа дали старт новому производству. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области началось производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Старт серийному выпуску модернизированной легенды дали глава региона Дмитрий Азаров и президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис. Совет директоров компании одобрил проект изменения Нивы еще в 2018 году, но пандемия могла помешать его реализации. Губернатор Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину за поддержкой всего автопрома. Деньги выделили, и уже в ноябре предприятие поставило рекорд, продав более 38 тысяч автомобилей LADA.

- Очень важно, что это событие происходит в юбилейный для АВТОВАЗА год, когда мы отмечаем 50-летие выхода первого автомобиля здесь, на волжских берегах. Но теперь благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина все позади. Я не раз говорил, что Тольятти – это город президентского внимания. Конечно, совершенно точно можно сказать, что главный и самый крупный трудовой коллектив постоянно в зоне внимания Президента страны, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, что Niva была создана в начале 2000 годов. С тех пор она остается одним из самых популярных полноприводных автомобилей в России. В 2019 году тольяттинский автозавод полностью выкупил у General Motors акции их совместного предприятия в Тольятти.

- С возвращением легендарного названия Niva в семью LADA мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей, - отметил Ив Каракатзанис.

Также Дмитрий Азаров также вручил работникам АО «АВТОВАЗ» государственные награды за вклад в развитие предприятия и автомобилестроения в целом.