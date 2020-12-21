Новый штамм коронавируса более заразен для детей, сообщил ученый

Ученый: новый штамм коронавируса более заразен для детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Британский» штамм коронавируса, который обнаружили накануне, профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон назвал более заразным для детей, чем старая версия COVID.

Он признал, что медикам нужно собрать больше информации о том, как новый вид вируса «себя ведет».

«Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей... Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в статистике», - сказал член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам.

Уже сейчас он может сказать, что новый тип коронавируса минимум на 50% заразнее своих предшественников, но работа по его изучению продолжается.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил, что на юго-востоке Англии найдена новая разновидность коронавируса. Ей дали название VUI-202012/01. Штамм в течение последних нескольких недель в Дании и Нидерландах. Глава ведомства Мэтт Хэнкок добавил, что у него на 70% выше заразность.

Но при этом распространяемая в Великобритании привика от COVID-19 эффективна и против новой разновидности вируса.

Чем опасен новый вирус-мутант рассказал KP.RU.