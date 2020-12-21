Путин исполнил мечту мальчика и сыграл с ним в хоккей

Путин исполнил мечту маленького челябинца выйдя с ним на лед Фото: скриншот

Российский лидер Владимир Путин исполнил мечту мальчика Димы из Челябинска и вышел с ним на лед в хоккейной форме на Красной площади. Так президент принял участие в акции «Елка желаний».

«Нравится тебе здесь?», - обратился к ребенку Путин.

Отец мальчика рассказал, что в Москве семья проездом.

Путин пообещал покататься с Димой во время видеовстречи с волонтерами, приуроченной ко Дню добровольца.

На этот Новый год ребенок загадал желание: "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России".

Президент также пообещал поразмыслить над исполнением мечты десятилетнего Саши из Тульской области. Он загадал обнять настоящую панду. В итоге маленького жителя Тулы на выходных привели в Московский зоопарк, где он познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных.

Обнять медведя не получилось, потому что это достаточно опасно, но мальчику подарили игрушечную копию животного. Во время экскурсии по зоопарку Саше позвонил глава государства и поговорил с ним и его родителями.