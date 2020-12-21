Роспотребнадзор рассказал, как с 1 января будут учиться российские школьники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 января 2021 года российские школьники будут учиться по новым санитарным правилам Роспотребнадзора.

Так, например, дети не должны идти до учебного заведения слишком долго. Школа должна быть в 500-800 метрах от дома в городе, и не более одного километра в селе, в противном случае для детей должен быть организован транспорт.

Если дети находятся в школе больше четырех часов, должно быть организовано горячее питание, добавили в ведомстве. Длительность уроков сохраняется – максимум до 45 минут, перемены – не меньше 10 минут.

«В среду или четверг - облегченный день, чтобы дети не переутомились. На физкультуре непосредственно упражнения должны занимать минимум 70% урока», - сказано в постановлении Роспотребнадзора, подписанном Анной Поповой.

Школьники не будут ждать экзамен больше 30 минут, а если он длится больше четырех часов, детей опять же должны кормить.

В учебных заведениях не должно быть инфракрасных обогревателей – только общее отопление. Также обязательна подача холодной и горячей воды.

Эти же правила касаются детских садов и детских лагерей. Для дошкольников ежедневно нужно мыть игрушки и регулярно стирать кукольную одежду.

Высшие учебные заведения России не планируют переводить на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом 1 октября 2020 года сообщила пресс-служба российского министерства образования и науки.