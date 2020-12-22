Путин подписал закон, обязывающий врачей сообщать о пациентах без сознания и документов Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские учреждения сообщать полиции о поступивших к ним пациентах, которые находятся без сознания и личность которых не установлена. Документ во вторник, 22 декабря, опубликовали на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Авторы данной инициативы отметили, что в настоящее время найти без вести пропавшего человека в больнице, не считая предполагаемых жертв преступлений, можно только по запросу сведений из медицинской организации. Это влечет за собой многократное увеличение сроков розыска людей.

- Документ разработали во исполнение поручения президента по совершенствованию мер взаимодействия правоохранителей, медучреждений и волонтеров по вопросам поиска пропавших людей, установления личности пациентов, которые лежат без сознания в больницах, страдающих потерей памяти, а также детей, - сообщил член комитета Совфеда России по социальной политике Владимир Круглов.

В настоящее время медучреждения должны передавать полиции данные о пациентах только при наличии у них определенных признаков причинения вреда здоровью из-за совершения в отношении них противоправных действий. Однако такая обязанность не предусмотрена, если пациент не может сообщить сведения о себе, в случае его смерти или если личность поступившего в больницу не установили. Теперь в законе прописали и такие требования.