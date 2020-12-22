Россияне назвали самые популярные слова 2020 года

Россияне считают, что самым популярным словом уходящего года стало "коронавирус" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне назвали самое популярное слово уходящего 2020 года. Им ожидаемо оказалось "коронавирус". Так ответили 61% респондентов опроса, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения.

За словосочетание "поправки к конституции" проголосовало вдвое меньше россиян - 29%. Третье место заняли слова "самоизоляция", "дистанционное образование" и "врачи". За них проголосовали по 23% опрошенных. Четвёртое место занял слово "кризис", пятое - "неопределённость", за них проголосовали 19% и 16% соответственно. Шестое - "вакцина", а на седьмом месте - "удалённая работа". Результаты опроса представил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров, сообщает РИА Новости".