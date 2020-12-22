Артист Сергей Маковецкий вылечился от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист России Сергей Маковецкий полностью вылечился после заражения коронавирусной инфекцией и планирует вернуться на сцену Театра имени Вахтангова под Новый год, 28-29 декабря.

- Теста на коронавирус показал отрицательный результат. Если все будет хорошо, буду возвращаться к театральной жизни. Судя по всему, играть 23 и 24 декабря я уже не буду. Скорее всего, под Новый год вернуться на сцену, когда будут постановки «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня». Я постараюсь сыграть обязательно, - рассказал Сергей Маковецкий.

Показы данных спектаклей, в которых народный артист исполняет главные роли, намечены на 28 и 29 декабря этого года.

Как сообщал сайт kp.ru, российский актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусной инфекцией 16 декабря. Директор Театра имени Вахтангова сообщал, что артист чувствует себя хорошо, болезнь проходит без температуры, поэтому актер проходил лечение на дому.