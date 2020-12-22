Путин подписал закон о маркировке всего алкоголя спецмарками

Закон предлагает маркировать федеральными специальными марками всю алкогольную продукцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о маркировке федеральными специальными марками всей алкогольной продукции в стране. Маркировать теперь будут не только алкоголь, произведённый в России, но и ввезённый из зарубежных государств, в том числе из стран ЕАЭС. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас алкоголь, который в России производят, надо маркировать федеральными специальными марками. Их приобретают в органах Росалкогольрегулирования. Алкоголь, импортируемый из других стран, маркируют акцизными марками, которые можно приобрести в таможенных органах.