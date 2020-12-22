Путин обсудил с президентом Палестины поставки российских вакцин от коронавируса

Владимир Путин обсудил с Махмудом Аббасом вероятные поставки российской вакцины в Палестину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин обсудил во время телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом вероятные поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства. Главы государств также обсудили двусторонние отношения, сообщили 22 декабря в Кремле.

- Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства, - также сказано в сообщении Кремля.