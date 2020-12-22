В Минздраве посоветовали не заедать алкоголь конфетами Фото: Василий Вахрин

Спиртные напитки не стоит совмещать со сладостями, поскольку такое сочетание значительно замедляет восстановление организма после застолья. Также не следует долго засиживаться в новогоднюю ночь, ведь низкая активность усиливает опьянение. Такие предновогодние совет дал главный внештатный психиатр-нарколог российского министерства здравоохранения Евгений Брюн.

- Прежде всего, не надо совмещать алкоголь с некоторыми продуктами питания, прежде всего, с конфетами. Сахар и спиртное конкурируют в переработке, поэтому в процессе метаболизма продукты полураспада только задерживаются, - объяснил эксперт в ходе пресс-конференции во вторник, 22 декабря.

Евгений Брюн также посоветовал не совмещать алкогольные напитки с газированными. Дело в том, что углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в кровь.

Нарколог Минздрава России обратил внимание на то, что даже в Новый год нельзя показывать плохой пример детям, демонстрируя им злоупотребление алкоголем. Можно выпить пару бокалов шампанского в новогоднюю ночь, однако даже важный праздник не является поводом для пьянки.

Напомним, по словам столичного мэра Сергея Собянина, власти Москвы не станут ограничивать продажу спиртных напитков в новогодние праздники. Градоначальник вспомнил печальный опыт введения различных «сухих» законов, которые каждый раз заканчивались «повальным пьянством».