Главный нарколог Минздрава призвал не похмеляться 1 января Фото: Василий Вахрин

Россиянам не рекомендуют 1 января после бурной новогодней ночи похмеляться. Как сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, это может вызвать расстройства сердечно-сосудистой системы организма, а также привести к остановке сердца, инфаркту или инсульту.

«Запомните, я обращаю на это особое внимание, на следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, и наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно», - подчеркнул Брюн.

Он отметил, что новые спиртные напитки могут привести к самым плачевным последствиям. Но в основном удар идет именно на сердце и сосуды. Об этом врач сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной безопасности россиян в новогодние праздники в условиях пандемии.

Он сделал упор и на то, что алкоголь не лечит депрессию. Также он не имеет никакого отношения к «сжиманию жиров», только прибавляет калории. Спиртные напитки также не улучшают состояние здоровья, особенно в больших количествах.

Всем тем, кто все же собирается выпить много в Новый год, нарколог посоветовал на следующий день больше спать, лежать, медленно передвигаться и щадить себя.

По рекомендации санитарных врачей до и после вакцинации от коронавирусной инфекции не следует употреблять алкогольные напитки и курить. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, за сколько дней до прививки следует отказаться от спиртного.