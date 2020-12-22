Путин продлил отсрочку по выплате задолженностей для малого и среднего бизнеса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприятия малого и среднего бизнеса, которые больше других пострадали от пандемии, смогут и дальше не выплачивать задолженности. Глава государства Владимир Путин подписал указ, продлевающий отсрочку до 1 мая 2021 года.

Документ опубликован 22 декабря на официальном портале правовой информации.

Летом этого года был принят закон о наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, в котором говорится, что ИП и субъекты малого и среднего бизнеса получают право воспользоваться одной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам в пределах 15 миллионов рублей.

Документы нужно было предъявить до 1 октября 2020 года.

Также до лета 2021 года продлили запрет на действия приставов по осмотру, аресту, изъятию и передаче движимого имущества должников-граждан. В список не вошел принадлежащий им транспорт.

В декабре закончится действие многих других отсрочек, которые были введены в России из-за пандемии. Теперь, когда до конца года осталось чуть больше недели, самое время вспомнить о том, какие документы нужны для этого.