Колумбия выслала из страны двух российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Колумбии выслали двух российских дипломатов из-за подозрений в том, что они занимались разведывательной деятельностью на территории страны.

«8 декабря двое иностранных граждан (россияне), которые обслуживали посольство этой страны на нашей территории, покинули Колумбию», - цитирует местная газета El Tiempo директора миграционной службы Хуана Франсиско Эспиноса.

По его данным, россияне не смогут больше вернуться в страну "учитывая обстоятельства", при которых они ее покинули.

Позднее миграционная служба Колумбии подтвердила, что двое дипломатов РФ покинули страну. Это 31-летний Александр Паристов и 39-летний Александр Белоусов. Мужчины находились в стране более двух лет.

Информацию о том, что они якобы занимались разведывательной деятельностью предоставило властям Колумбии Национальное управление разведки страны. Также газета написала, что подозреваемые проводили экономическую разведку и были заинтересованы в получении инсайдерской информации об эксплуатации минеральных ресурсов.