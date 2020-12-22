Циклон «Грета» обрушит на Москву мощнейший снегопад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Москву движется мощный снежный циклон «Грета» - он вывалит на город четверть месячной нормы осадков. Как сообщили синоптики, к субботе в столице будет лежать до 15 сантиметров снега.

Среда в московском регионе станет единственным относительно спокойным днем на этой неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура днем будет в районе -4 -6, а ночью -7 -9. Кое-где даже будет видно солнце.

«В четверг, с приближением атмосферного фронта с запада, небо нахмурится, и начнется снег. Днем около -5. Снежный покров подрастет до восьми сантиметров», - сообщил Тишковец.

Резко ухудшится погода в пятницу – в город придет «Грета» из Северной Атлантики. В Подмосковье может выпасть до 15-20 сантиметров снега.

Метель ухудшит видимость на дорогах до нескольких сотен метров. Синоптики предупреждают о снежных заносах и сбоях в работе наземного и авиатранспорта.

Ранее «Комсомолка» поделилась несколькими советами, как подготовиться к метелям и заносам.