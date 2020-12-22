Иммунолог оценил эффективность кислоты из корня солодки для борьбы с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые провели исследование и нашли вещество, способное подавлять коронавирус. Им оказалась глицирризиновая кислота, которая присутствует в корнях солодки. О том, действительно ли это средство можно использовать для борьбы с covid-19, сайт kp.ru узнал у кандидата медицинских наук, иммунолога, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

По мнению специалиста, глицирризиновая кислота далеко не первое вещество, которое есть на культурах клеток.

- Похожая ситуация была с противомалярийными препаратами, с лекарствами, которые применяются против ВИЧ, с ивермектином, средством, которое традиционно используют для лечения от паразитов. Все они показывали высокую активность по отношению к вирусу, когда испытания проходили отдельных культурах клеток, но это совсем не значит, что похожим образом дело будет обстоять и в организме живого человека, - говорит Николай Крючков.

Также эксперт объяснил, стоит ли употреблять настой с корнем солодки. Ученый считает, что в таком случае будет проблема - проблема с большим путем. Все дело в том, что настойка, если и дойдет до зараженных клеток, то сделает это не сразу.

- Когда мы выпьем этот настой, он проделает большой путь, прежде чем дойти до цели - зараженных вирусом клеток. Он пройдет через желудок и кишечник, потом будет распределяться по тканям и органам, и концентрация активного вещества, того, которым мы собираемся вирус убить, в разных органах и тканях будет сильно отличаться. Велика вероятность того, что <...> некоторые клетки не получат нужного количества глицирризиновой кислоты, - объяснил иммуннолог.

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