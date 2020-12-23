Байден призвал Трампа установить ответственных за "кибератаки" на ведомства СЩА

Джо Байден Фото: REUTERS

В США избранный президент страны Джо Байден призвал действующего американского лидера Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на ведомства Америки. Об этом сообщает телеканал CNN.

- Произошла крупная атака против американских ведомств, это представляет большой риск для национальной безопасности. <…> Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом. <…> Нужно дать публичный и ясный ответ, кто несет ответственность за это происшествие, - сказал Байден.