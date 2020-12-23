Российская «ВСМПО-Ависма» отреагировала на новые санкции США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые экспортные санкции со стороны американского министерства торговли не окажут влияния на производственный процесс российской корпорации «ВСМПО-Ависма» - крупнейшего в мире производителя титана. Об этом представители компании сообщили в интервью РИА Новости в среду, 23 декабря.

- Изменения в американском законодательстве вступило в силу ранее в этом году, в случае использования американских технологий требуется согласие властей США. Однако на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только отечественные технологии. Преимущественно мы используем собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать. Ограничения со стороны США не повлияют на производство, - рассказал представитель компании.

Напомним, Минторг США накануне опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами, к которым применят новые санкции. Перечень, в числе прочего, включает российское министерство обороны и крупнейшие предприятия авиационной, космической и иных отраслей.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. Компания поставляет продукцию на рынки 50 государств мира, интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию. Для многих она выступает в качестве стратегического поставщика.