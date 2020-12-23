Во вторник, 22 декабря, в подмосковном цеху по переработке отходов нашли тело новорождённого мальчика. Труп ребёнка обнаружили на сортировочной ленте цеха АО \\"Комплекс по переработке отходов Егорьевск\\". Следственный комитет Московской области начал проверку.- Двадцать второго декабря 2020 года на сортировочной ленте сортировочного цеха АО \\"Комплекс по переработке отходов Егорьевск\\" обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.В цеху перерабатывают мусор из Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Москвы и Раменского.Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников комплекса, специалиста службы безопасности и поручили провести судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, были ли повреждения на теле ребёнка нанесены при жизни или уже после его смерти.