Российская Государственная дума в среду, 23 декабря, в третьем и окончательном чтении приняла закон о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и нижней палаты по недопущению иностранного вмешательства в дела России.В соответствии с документом, физические лица, которые получают иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иноагентами. Такой статус также могут получить незарегистрированные политические некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа.Инициатива предлагает установить уведомительный порядок учета общественных объединений, которые функционируют на территории России без государственной регистрации и получают иностранные средства для участия в политдеятельности.Статус иностранного агента по данному закону также могут получить и аккредитованные в России иностранные журналисты, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иностранного агента. СМИ будут обязаны маркировать материалы физических лиц и организаций – иноагентов.Отмечается, что член НКО, которые являются иноагентами, смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти России. В первоначальной версии законопроекта не указывалась такая норма – ее включили чуть позже по предложению общественников.