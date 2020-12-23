В российской столице пациент ранил ножом двух медсестер. Нападение произошло в реанимации «красной зоны» московской больницы имени Давыдовского в среду, 23 декабря, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.Сообщается, что накануне 68-летнего нападавшего перевели в реанимацию из терапевтического отделения.- В «красной зоне» мужчина совершил нападение с ножом на двух медицинских сестер. Одна из них получила ножевое ранение в брюшную полость, вторая – порезы брюшной полости. Одну из пострадавших госпитализировали, - сообщили правоохранители.Отмечается, что допросить нападавшего пока что невозможно. Мужчину ввели в состояние искусственной комы в этом же медицинском учреждении. Столичные правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.