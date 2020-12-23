Россия смогла стабилизировать экономическую ситуацию, которая была сильно разбалансирована во время пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Об этом в среду, 23 декабря, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время церемонии вручения премии «МедиаТЭК».- Энергетическому сектору в 2020 году пришлось существовать в тяжелых условиях, была большая нестабильность и для сырьевого сектора, и для всех видов промышленности. Но мне кажется, у России хорошо получилось выйти из этих трудностей и стабилизировать ситуацию. Мы смогли обеспечить абсолютную устойчивость для экономики, - сказал пресс-секретарь российского президента.Дмитрий Песков отметил, что это позволяет России с уверенностью смотреть на будущее российского ТЭК, несмотря на трудности, которые все еще сохраняются на фоне пандемии. Представитель Кремля отметил также, что в нашей стране очень сложно переоценить значение энергетики, поскольку она является основополагающим сектором экономики, дающим возможность развивать высокотехнологические области и с уверенностью смотреть в будущее.- В конце концов любой искусственный интеллект питается из розетки, поэтому все начинается именно с этой розетки, - сказал Дмитрий Песков.Пресс-секретарь главы государства, поздравляя победителей конкурса «МедиаТЭК», подчеркнул, что «роль информационщиков состоит в том, чтобы рассказать миру, как живет ТЭК и с какими проблемами данная сфера сталкивается».