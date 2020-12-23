Госдума приняла закон, по которому правительство получает право самостоятельно определять, при каком увеличении цен на социально значимые продукты питания следует установить предельную их стоимость. Об этом сообщается на сайте Госдумы.До этого кабинет министров мог ограничить цены на 90 дней, если в каком-то регионе они выросли сильнее, чем на 30% за месяц. Новый закон снимает ограничение. Теперь правительство сможет в любое время ограничить цены на 90 дней, что поможет более оперативной реакции на подобные ситуации, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.В постановлении значится, что правительство сможет контролировать цены на баранину, вермишель, говядину, гречку, капусту, картофель, курицу, лук, молоко, морковь, муку, подсолнечное масло, пшено, рис, рыбу, сахар, свинину, сливочное масло, соль, хлеб, чай, яблоки и яйца.Кабинету министров ещё предстоит решить, какие товары войдут в список нового закона и каким будет порядок определения допустимых цен.