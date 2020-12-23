В Соединенных Штатах двое пассажиров самостоятельно открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу. Инцидент случился на борту авиалайнера компании Delta Airlines, когда самолет готовился к вылету из аэропорта Ла-Гуардиа. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает телеканал CNN.Представители авиаперевозчика отметили, что инцидент случился еще в понедельник. Лайнер с пассажирами на борту был вылететь из Нью-Йорка в Атланту, однако двое пассажиров, судя по всему, внезапно передумали покидать штат.Нарушители - жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко – прямо во время движения самолета к взлетно-посадочной полосе встали со своих мест, проникли в кабину и активировали надувной трап для экстренной эвакуации. Каким-то образом они смогли открыть дверь и покинуть авиалайнер на ходу.Сообщается, что пассажиры-экстремалы не пострадали, однако их уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Нарушителям предъявили обвинения в незаконном проникновении в кабину самолета, а также причинении ущерба и создании ситуации, которая подвергла опасности других людей.Газета The New York Times, ссылаясь на своим источники, сообщила, что у одного из экстремалов диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.