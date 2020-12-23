В некоторых российских регионах наблюдается естественный прирост населения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.- Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с ковидом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения, - сказала Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Она добавила, что в 2021 году материнский капитал в размере более 483 млн рублей получат более миллиона семей. А к 2030 году должен быть обеспечен устойчивый прирост населения.Тем не менее, нельзя отрицать, что ситуация с коронавирусом сильно осложнила ситуацию со смертностью в России. С начала пандемия от инфекции скончался 52 461 человек. Но в то же время сократилось число смертей от других заболеваний по сравнению с прошлым годом. По словам Голиковой, смертность от онкологический заболеваний сократилась на 1,9%, от некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний - на 8,8%.Ранее Росстат оценил, как уходящий год отразился на рождаемости и смертности жителей страны. Цифры оказались не самыми благоприятными. За прошедшие 10 месяцев 2020-го на свет появилось на 57 163 младенца меньше, чем за тот же период 2019-го года. А вот смертность, наоборот, выросла. За те же 10 месяцев ушло из жизни на 151 191 человека больше, чем к прошлогоднему октябрю.