Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину лично заняться доступностью авиаперелетов с Дальнего Востока.Российский лидер подчеркнул, что необходимо «инфраструктурно сшивать» огромную территорию страны, имея в виду, что жителям Сибири и Дальнего Востока за последние десятилетия стало слишком дорого летать в европейскую часть страны.В ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент напомнил, что Россия ведет разработки собственного регионального турбовинтового самолета Ил-114-300. Также для доступности перелетов запущен процесс объединения авиакомпаний на Дальнем Востоке для создания единого перевозчика в макрорегионе, пишет РИА \\"Новости\\".«Люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно - дорого очень все», - сказал Путин, призвав работать в этом направлении.Он подчеркнул, что есть множество вариантов решения этого вопроса, в том числе субсидии региональных авиаперевозок, на которые государство выделяет около семи миллиардов рублей.