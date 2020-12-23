Папа Римский Франциск поставил лайк под откровенной фотографией модели. Первой это заметила сама девушка. Она опубликовала в своём Twitter скриншот с лайком официального аккаунта Папы Римского. На фото, которое оценил Франциск, девушка под ником margott_foxx одета в чёрный боди.Ранее сайт KP.ru сообщал, что 83-летний понтифик лайкнул фото бразильской модели Наталии Гариботто. После это модель отправила сообщение Франциску, и лайк понтифика исчез. Пользователи предположили, что аккаунт Папы Римского ведёт не он самостоятельно, а лайк появился там случайно.После этого в Ватикане начали внутреннее расследование, в ходе которого будет выяснено, кто именно поставил лайк. В публикации Catholic News Agency сообщалось, что аккаунт понтифика ведут несколько человек.