В Малайзии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название A701V. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла.Инфекцию обнаружили во время исследования 60 образцов, которые ранее взяли в штате Сабах.- Штамм A701V и мутации спайкового белка были также выявлены в странах Южной Америки, в Австралии, Нидерландах и Сингапуре. Однако мы пока не выяснили клиническое воздействие этой разновидности, ее эффективность или агрессивность - отметил Абдулла, чьи слова приводит New Straits Times.Медики Малайзии продолжают следить за мутациями вируса. Кроме того, первая партия закупленных вакцин страной в скором времени получит регистрацию. Это должно приблизить начало всеобщей вакцинации.Напомним, 14 декабря в Британии обнаружили новый вариант коронавируса. Ему дали название VUI-202012/01. Вскоре новый штамм появился еще в Дании и Нидерландах. Как сообщают медики, его заразность на 70% выше, чем у изначального вируса.