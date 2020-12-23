На территории Великобритании были обнаружены два новых штамма коронавирусной инфекции. Их завезли из Южно-Африканской Республики.Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.«Мы обнаружили два новых штамма коронавируса в Великобритании. Оба были выявлены у людей, контактировавших с теми, кто в последние несколько недель приехал из ЮАР, - сказал он.Хэнкок поблагодарил правительство ЮАР «за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало», отметив, что Великобритания также быстро сообщила об обнаружении нового штамма.Министр здравоохранения подчекрнул, что теперь жители Соединенного королевства, которые вернулись недавно из ЮАР, должны будут провести в самоизоляции десять дней.На днях в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее, чем предыдущий. С 20 декабря в Лондоне введен строгий карантин.