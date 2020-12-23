Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий соцсети находить и блокировать публикации с незаконным контентом. В итоговом варианте документа под запрет также подпадают и посты с нецензурной лексикой.Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.Данное указание находится в поправке, внесенной в законопроект от 2017 года о регулировании соцсетей депутатами от «Единой России» Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. Ее добавили ко второму чтению.Законопроект обязует соцсети, которые за сутки посещает более 500 тысяч россиян, лично проводить мониторинг контента. Речь идет о порнографии с несовершеннолетними, информации об изготовлении и использовании наркотиков, призывах и способах совершения самоубийства, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Отдельно в проекте указывается запрет на «материалы, содержащие нецензурную брань».Также социальные сети должны будут выявлять данные с оскорблением органов власти и госсимволов, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несогласованных митингах.Поправка предполагает, что соцсеть обязана сразу ограничивать доступ к таким публикациям. Чтобы оценить информацию и необходимость ее блокировки, соцсеть может сделать соответствующий запрос в Роскомнадзор, который будет вести реестр признанных соцсетей.Кроме того от сайтов будут требовать сформировать представительство в России. Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, он вступит в силу с 1 февраля следующего года.Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о наказании за цензуру российских СМИ. Он предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и штрафов для площадок таких как Twitter или Facebook.