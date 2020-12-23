В среду, 23 декабря, стало известно о смерти 53-летнего Игоря Сосина - известного предпринимателя из Татарстана. Ранее он был совладельцем сети магазинов Obi и \\"Старик Хотабыч\\".Сайт Kp.ru узнал возможную причину смерти у бизнесмена из Москвы Александра Сорокина. По его мнению, скорее всего, Сосин скончался в результате инфаркта.- Скорее всего, это остановка сердца, инфаркт, - сообщил Сорокин kp.ru в телефонном разговоре. К слову, именно он сейчас помогает родственникам доставить тело умершего из Занзибара в Россию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Скорее всего, это инфаркт»: на Занзибаре умер основатель сети «Старик Хотабыч» миллиардер Игорь СосинПять лет назад в семье бизнесмена произошла страшная трагедия: его 19-летний сын жестоко расправился с матерью (подробности)