В Москве на Профсоюзной улице произошло ЧП: неизвестный мужчина открыл огонь. Сейчас все детали случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.Прибывшие на место медики сейчас осматривают одну девушку, но уже известно, что тяжело пострадавших в результате инцидента нет.Тем временем, по данным источника kp.ru о выстрелах свидетельствуют оставшиеся лежать на асфальте пули.- Сегодня в 22.50 в полицию поступила информация о том, что около одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный мужчина выстрелил из предмета похожего на пистолет в сторону девушки. На момент случившегося она походила к своему подъезду вместе с двумя подругами. После выстрелов неизвестный скрылся. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно розыскных мероприятий направленных на розыск и задержание злоумышленника, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.