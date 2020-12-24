Управляющий партнер юридической компании \\"Позиция Права\\" Егор Редин предупредил россиян-курильщиков о введении новых запретов, которые будут действовать в стране с 1 января 2021 года.По его словам, гражданам, употребляющим табачную продукцию будет запрещено \\"дымить\\" на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. Об этом эксперт рассказал в беседе с \\"Прайм\\". Подобные нормы вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года \\"Об утверждении правил противопожарного режима\\".