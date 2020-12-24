Президент США Дональд Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна. В числе помилованных также отец зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера Чарльз. Он был осужден за ложные налоговые декларации.Манафорт возглавил предвыборный штаб Трампа в марте 2016 года, но уже в августе был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных средств в 2007-2012 годах. Весной 2019 года он был приговорен к четырем годам тюремного заключения за нарушения налогового и банковского законодательств. В мае текущего года Манафорт из-за пандемии был освобожден из тюрьмы в штате Пенсильвания под домашний арест, сообщает ТАСС.Спецпрокурор Роберт Мюллер был обвинен в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы якобы содержащие подтверждение о вмешательстве России в выборы США.Трамп помиловал во вторник 15 человек. Среди помилованных бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос, гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, обвиняемый в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.