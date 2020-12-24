За последние сутки в Москве выявлено 8 203 случаев коронавирусной инфекции.Последний рекорд в столице был 5 декабря - 7993 случая. Кроме того, в городе подтверждены 76 летальных случаев, 5508 человек выздоровели.Инфекция зафиксирована в 85 регионах РФ, сообщает оперативный штаб в четверг.Всего сутки в целом по России суточный прирост составил рекордные 29 935 случаев.Жертвами коронавируса стали 635 пациентов. Справиться с опасной болезнью смогли 26 890 человек.За все время пандемии в России зарегистрировано 2 963 688 случаев коронавирусной инфекции, из которых 2 370 857 выздоровевших.Ранее специалист оценил риски нового штамма коронавируса. Профессор отметил, что вакцина способна справиться с новым типом инфекции, распространившимся в Великобритании.Напомним, что согласно указу президента 5 декабря в России началась вакцинация от коронавируса препаратов, разработанным центром имени Гамалеи «Спутник V». В столице открыто 70 прививочных пунктов.