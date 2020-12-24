Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 24 декабря, на брифинге заявил, что Киев не против в краткосрочной перспективе выйти на принцип мирного сосуществования с Россией.\\"Краткосрочная цель наших отношений с Российской Федерацией - выход на принцип мирного существования. Сейчас есть война между Российской Федерацией и Украиной. Мы хотим прекратить войну и вернуть мир на Украину\\", - передает слова министра ТАСС.Украина без добрососедских отношений с Россией не может гарантировать себе безопасность и строить планы развития экономики, заявил министр иностранных дел Украины.\\"Если взять вопрос транзита через Российскую Федерацию или тех экономических ограничений, которые может вводить Российская Федерация относительно доступа украинских товаров на ее рынок\\", - отметил министр иностранных дел.Напомним, что после народного референдума 2014 года в Республике Крым связь между Россией и Украиной стала слабее. Тем не менее, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что народ Украины навсегда останется для россиян братским.