Самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) произошли из-за личных трагедий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.- Это человеческая трагедия, личная трагедия, - объяснил журналистам пресс-секретарь президента.Дмитрий Песков также отметил, что самоубийство сотрудника ФСО, случившееся 30 ноября, никак не связано с \\"многочисленными переработками\\". Он назвал эту информацию \\"неверной\\" и заявил, что дальнейших разговоров на эту тему не будет.30 ноября стало известно, что один из сотрудников Федеральной службы охраны покончил с собой на территории Кремля во время несения службы.22 декабря сообщалось также о самоубийстве заместителя начальника одного из отделений ФСО. Он покончил с собой дома и написал в предсмертной записке о личных причинах трагедии и просил прощения у родителей.